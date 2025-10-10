Головна Київ Новини
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
«Зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту»
У разі оголошення повітряної тривоги всі станції працюють в режимі укриття

У столичному метрополітені на «червоній» та «синій» лініях зменшено інтервали руху між поїздами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен

Час очікування поїзда

  • на «червоній» лінії: «Академмістечко» – «Лісова» – 6 хв; «Лісова» – «Академмістечко» – 3:15 хв;
  • на «зеленій» лінії поїзди курсують кожні 6 хвилин між станціями «Сирець» - «Видубичі».
  • на «синій» лінії інтервад становить 3 хв.

У разі оголошення повітряної тривоги всі станції працюють в режимі укриття.

Також повідомляється, що «зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту».

Нагадаємо, через складну енергетичну ситуацію, спричинену нічним обстрілом, у Києві змінено рух метро Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Щоб абезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути. Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР. 

Після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці кияни зіткнулися не лише з перебоями у роботі громадського транспорту, а й зі стрімким подорожчанням таксі.

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
16 вересня, 10:10
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
16 вересня, 11:38
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Столичні поліцейські затримали киянина, який побив товариша металевим диском від штанги
П’яний конфлікт у Києві: чоловік побив товариша диском від штанги
16 вересня, 15:06
Вистава «Поромник» на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки
Столичний театр приймає на роботу немовлят
16 вересня, 15:56
Заклад громадського харчування під назвою «Вулик», на який скаржаться місцеві жителі
«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
24 вересня, 15:24
Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці вулиці Юрія Іллєнка
Рух вулицею Юрія Іллєнка обмежено до 19 жовтня (схема)
30 вересня, 08:21
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
6 жовтня, 11:33
Після завершення профілактики воду з крана потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
8 жовтня, 11:55

«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
Після нічної атаки в Києві різко зросли ціни на таксі
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки
У Києві школи працюють у дистанційному форматі через наслідки нічної атаки
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
«Київпастранс» ввів додаткові маршрути між лівим і правим берегами: перелік
«Київпастранс» ввів додаткові маршрути між лівим і правим берегами: перелік

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
4 жовтня, 08:59

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
