Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася

У столичному метрополітені на «червоній» та «синій» лініях зменшено інтервали руху між поїздами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

Час очікування поїзда

на «червоній» лінії: «Академмістечко» – «Лісова» – 6 хв; «Лісова» – «Академмістечко» – 3:15 хв;

на «зеленій» лінії поїзди курсують кожні 6 хвилин між станціями «Сирець» - «Видубичі».

на «синій» лінії інтервад становить 3 хв.

У разі оголошення повітряної тривоги всі станції працюють в режимі укриття.

Також повідомляється, що «зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту».

Нагадаємо, через складну енергетичну ситуацію, спричинену нічним обстрілом, у Києві змінено рух метро Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Щоб абезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути. Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР.

Після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці кияни зіткнулися не лише з перебоями у роботі громадського транспорту, а й зі стрімким подорожчанням таксі.