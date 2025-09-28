Головна Київ Новини
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих
Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина
фото: ДСНС України/Telegram

До ліквідації масштабних наслідків атаки було залучено понад 300 рятувальників

У Києві повністю завершено аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Як інформує «Главком», столичні служби оприлюднили остаточні дані щодо загиблих та постраждалих.

Загалом внаслідок удару загинуло 4 людини, серед яких, на жаль, одна дитина. Ще 13 осіб отримали поранення та були визнані постраждалими.

Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих фото 1

Для надання підтримки постраждалим на місці працювали психологи ДСНС, допомогу яких отримали 25 людей.

До ліквідації масштабних наслідків атаки було залучено значні сили: понад 300 рятувальників та близько 70 одиниць техніки працювали, щоб розібрати завали та надати допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи у Києві завершено: відома остаточна кількість жертв і постраждалих фото 2

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

Також відомо, що внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинула 12-річна Олександра Поліщук.

