Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
фото: Telegram/Поліція Києва

44-річний мешканець Київщини побив 40-річного велосипедиста через зауваження

Правоохоронці затримали водія автомобіля Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста та залишив його на узбіччі без свідомості. Спочатку його звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Тепер йому ще інкримінують залишення людини в небезпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці затримали водія позашляховика Mercedes у Білій Церкві. Після того як водій завдав три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, нападник відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту.

Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано фото 1

Офіс генпрокурора наголошує, що після повідомлення водію про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше йому інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

Нагадаємо, водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту.  У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. 

Наразі потерпілий велосипедист Антон, якого вдарив водій Mercedes та залишив на узбіччі без свідомості, перебуває на лікуванні в одному зі столичних медзакладів.

