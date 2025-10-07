П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами

Минуло п’ять місяців після влучання уламків дрона у будинок на Табірній

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який 7 травня цього року постраждав від падіння уламків ворожого дрона, досі не відновили. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, тоді через падіння уламків безпілотника в будинку сталася пожежа. Через рятувальні роботи тимчасово зупиняли рух трамваїв №15 до Відрадного та перекривали виїзд транспорту з Табірної на проспект Берестейський.

Шевченківський район після нічної атаки фото: glavcom.ua

За даними мера міста Віталія Кличка, під час нічної атаки у столиці постраждали шість мешканців, із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом – надали допомогу на місці. Також стало відомо про двох загиблих.

Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна – їх не засклили й не закрили навіть плівкою чи щитами з ОСБ-плит.

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який постардав 7 травня 2025 року від уламків ворожого дрона фото: glavcom.ua

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 постраждав під час російської атаки 7 травня 2025 року фото: glavcom.ua

Зауважимо, що діру в даху закрито тимчасовим матеріалом. Також на стінах довкола вікон залишилися сліди кіптяви від пожежі.

Нагадаємо, житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який сьогодні опинився в епіцентрі трагічних подій через влучання уламків ворожого дрона, має сумну історію.