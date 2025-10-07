Головна Київ Новини
search button user button menu button

П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна
колаж: glavcom.ua

Минуло п’ять місяців після влучання уламків дрона у будинок на Табірній

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який 7 травня цього року постраждав від падіння уламків ворожого дрона, досі не відновили. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, тоді через падіння уламків безпілотника в будинку сталася пожежа. Через рятувальні роботи тимчасово зупиняли рух трамваїв №15 до Відрадного та перекривали виїзд транспорту з Табірної на проспект Берестейський.

Шевченківський район після нічної атаки
Шевченківський район після нічної атаки
фото: glavcom.ua

За даними мера міста Віталія Кличка, під час нічної атаки у столиці постраждали шість мешканців, із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом – надали допомогу на місці. Також стало відомо про двох загиблих. 

Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна – їх не засклили й не закрили навіть плівкою чи щитами з ОСБ-плит.

Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який постардав 7 травня 2025 року від уламків ворожого дрона
Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який постардав 7 травня 2025 року від уламків ворожого дрона
фото: glavcom.ua
Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 постраждав під час російської атаки 7 травня 2025 року
Житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 постраждав під час російської атаки 7 травня 2025 року
фото: glavcom.ua

Зауважимо, що діру в даху закрито тимчасовим матеріалом. Також на стінах довкола вікон залишилися сліди кіптяви від пожежі.

Нагадаємо, житловий будинок на вулиці Табірній, 46/48 у Шевченківському районі Києва, який сьогодні опинився в епіцентрі трагічних подій через влучання уламків ворожого дрона, має сумну історію

Читайте також:

Теги: Київ обстріл дрон будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони цієї ночі атакували Житомирщину
Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі
10 вересня, 09:34
Атака на Київ. 23 червня, 2025
Окупанти атакували Київ дронами: наслідки (оновлено)
19 вересня, 05:32
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
2 жовтня, 23:00
Ворог атакував ракетами та дронами Миколаїв
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки (оновлено)
20 вересня, 07:53
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
Окупанти обстріляли Слов'янськ: є поранені
Окупанти обстріляли Слов'янськ: є поранені
5 жовтня, 00:36
Внаслідок нічного обстрілу Київщини завіксовано пошкодження у чотирьох районах області
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київщину (фото)
22 вересня, 08:31
Ускладнення руху у столиці через зливу 30 липня 2025 року
Після потопу в Одесі архітектор назвав райони столиці, які у найбільшій небезпеці
Вчора, 10:30
Kyiv City Express перепрошує за незручності та обіцяє згодом повернути рух за повним кільцем і звичним графіком
Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)
Вчора, 12:01

Новини

Керівника апарату Кличка відсторонено від посади
Керівника апарату Кличка відсторонено від посади
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
У Білій Церкві водійка кросовера збила 92-річну жінку
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Понад 3 тис. грн за кіло. У Києві продається сир за рекордною ціною
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)
Рух на двох вулицях Солом’янського району 7 жовтня обмежено через ремонт (схема)

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua