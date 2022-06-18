Масштабні руйнування, горить нафтобаза: з’явилися подробиці удару по Дніпропетровщині

Надвечір 18 червня сталося декілька «прильотів» у Новомосковському районі

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив удари по Новомосковському району Дніпра.

«Надвечір маємо декілька «прильотів» у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з‘ясовується», – ідеться у повідомленні.

«Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я. Постраждали троє людей. У них опіки. Всі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Крім того, Лукашук розповів, що внаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі, двоє людей постраждали. Окупанти влучили в об’єкт соціальної інфраструктури. Також зруйновано два приватні будинки і гараж. На місці ще працюють відповідні служби.

Також удень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, нині все вже відновлено. Поцілив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань.

«Декілька ракетних атак по різним районам Дніпропетровщини протягом дня. Прошу всіх громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від окупантів можна чекати чого завгодно. Пам‘ятайте, що війна триває», – підсумував Лукашук.

Нагадаємо, увечері 18 червня в декількох районах Дніпропетровської області було чутно вибухи. У цей час в області було оголошено повтряну тривогу.

Також російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району.

Триває сто п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України.

За минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів.

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