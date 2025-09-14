У Києві вшанували танкістів відкриттям пам’ятного знака (фото)

Відкриття відбулося за спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, КМВА та платформи Культурні сили

14 вересня, у День танкових військ, під Аркою Свободи українського народу у Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь українських танкістів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає «Главком».

Знак «Танкові війська» став 11-м на Алеї захисників, де вшановують внесок різних родів і видів військ у боротьбу проти російської агресії. На знаку зображено слід від танку, який розбиває оборону ворога. Як піхота є основою для війська, так танкові війська – база для всіх механізованих формувань. Основа плитки – темна тонована латунь з гравіюванням, що заповнене чорною фарбою.

Відкриття відбулося за спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, КМВА та платформи Культурні сили. Під час урочистої церемонії до присутніх звернулися представники командування ЗСУ та керівництва КМВА.

Андрій Гнатов та Євген Мойсюк фото: kyivcity.gov.ua

Начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов: «Я надзвичайно пишаюсь тим, що розпочинав свою службу якраз у лавах танкових військ. Саме в цей день, вже під час повномасштабної навали РФ на нашу країну, воїни-танкісти в ході участі в харківській наступальній операції своїми успішними діями нанесли значну шкоду противнику, провели стрімкий прорив і звільняючи села, населені пункти Харківщини звільнили місто Ізюм. Саме на вшанування цього подвигу, цього бойового успіху було змінено традиційну дату, за якою раніше відзначалася свята цієї професії І започатковано, що саме 14 вересня відзначається як День танкових військ».

Андрій Гнатов фото: kyivcity.gov.ua

Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації Микола Швець: «Воїни-танкісти – це залізний кулак українського війська. Ви – це відвага та мужність. Для столиці велика честь закарбувати тут на Алеї захисників України внесок танкових військ в нашу боротьбу. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну».

Микола Швець фото: kyivcity.gov.ua

Заступник командира танкового батальйону 28 ОМБР майор Богдан Макаров: «Танкові війська – це не лише машини, а насамперед люди, які керують ними. Люди, які щодня ризикують життям, щоб наша країна була вільною. Ми – сталевий кулак армії. Там, де інші не можуть прорватися, танкісти знаходять шлях».

Майор капеланської служби Андрій Апаров: «Наслідуючи подвиг Христа, наші танкові війська і наше воїнство несуть свій хрест задля нашої перемоги, за для нашої свободи. Але чи сила саме танкових військ у металі, у броні? Звісно, ні. Сила танкових військ у правді, у вірі і в любові. Чи сила танкових військ у швидкості металу, траків, коліс металічних? Ні. А у єдності, у братерстві, у вишколі і в підготовці. Чи сила наша саме у тому озброєні, яке знаходиться на танках? Наша сила у тому, що ми захищаємо, тому що для нас дороге і близьке. Це наша держава, наш український народ, наша культура, наша віра».

Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.

