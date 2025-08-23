Головна Світ Соціум
Натільний хрест врятував життя: у США чоловік дивом вижив після пострілу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Золотий хрест врятував життя чоловіка з Флориди під час стрілянини
фото: foxnews.com

Куля потрапила в натільний хрест чоловіка і зберігла йому життя

Дивовижна історія трапилася з жителем Флориди Ейданом Перрі, який стверджує, що залишився живим після пострілу впритул завдяки натільному хресту. Інцидент стався під час зустрічі з другом. Про це пише «Главком» із посиланням на Fox News.

Невідомий чоловік вистрілив впритул у груди 20-річного Ейдана Перрі, коли той завітав у квартиру друга. 

Хлопець каже, що вижив завдяки своїй вірі і золотому кулону у формі хреста. Як повідомляє Fox News, куля потрапила в його натільний хрест, змінила траєкторію та, зрикошетивши, влучила в руку, зламавши плечову кістку.

Сам Ейдан Перрі каже, що його віра стала сильнішою після цього випадку. «Я відчуваю, що (моя віра, – «Главком») точно зміцніла», – сказав він.

Хірург Дана Тейлор, яка лікувала чоловіка, підтвердила, що без хреста наслідки могли бути фатальними. «Куля, швидше за все, завдала б руйнівної травми серцю, і результат був би зовсім іншим», – зазначила вона.

Чоловіка, який вистрілив, вже затримано. За даними ЗМІ, він нібито стріляв ненавмисно, йому висунуто звинувачення у злочинній недбалості, що спричинила за собою тілесні ушкодження.

