Українці можуть безкоштовно перевчитися на нову професію: як це зробити

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українці можуть безкоштовно перевчитися на нову професію: як це зробити
В деяких випадках за перенавчання осіб платить держава
фото: Lex Іnform

У Державній службі зайнятості нагадали, що громадяни можуть пройти навчання за державний кошт. Українцям доступні одразу шість способів отримати нову професію

Українці мають право на безкоштовне професійне навчання або перенавчання – воно здійснюється коштом держави. На цей момент для різних верств населення діє кілька освітніх напрямів, кожен з особливими умовами та доступністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

Способи отримати безоплатну професійну освіту:

  • Навчання у центрах професійно-технічної освіти. Таких центрів в Україні вісім: у Полтавській, Рівненській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Одеській областях. Право на навчання мають усі громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, отримали тут притулок, статус біженця, додатковий або тимчасовий захист, чи дозвіл на імміграцію.
  • Ваучер на навчання. Це фінансова підтримка у розмірі 30 тис. грн, яку служба зайнятості направляє до обраного навчального центру. Право на отримання мають: люди віком 45+, ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, звільнені з військової служби, колишні полонені внаслідок агресії РФ, а також ті, хто отримав поранення, контузію, каліцтво чи захворювання через війну.
  • Навчання учасників бойових дій передбачає здобуття робітничих професій або проходження освітніх програм. По завершенні видається свідоцтво про присвоєння чи підвищення кваліфікації або документ про підвищення кваліфікації. Право мають: учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Навчання жінок за експериментальним проєктом здійснюється за запитом роботодавця. На таке навчання мають право усі жінки, які шукають роботу, незалежно від віку.
  • Навчання зареєстрованих безробітних до 10 місяців. Учасники отримують сертифікат, що покриває вартість навчання (але не більше 10 прожиткових мінімумів). Також можливе отримання сертифіката на проживання. Цим можуть скористатись усі зареєстровані безробітні.
  • Онлайн-курси пройти які мають право всі охочі.

Куди звертатися

Як розповіли в Держслужбі зайнятості, усі умови направлень можна дізнатися:

  • в будь-якому центрі зайнятості;
  • на сайті служби (у розділі «Навчання»);
  • за телефоном 1518.

Раніше Державна служба зайнятості розповідала, де та в який сферах найлегше знайти роботу. Серед найбільш затребуваних фахівців – продавці, консультанти, менеджери з продажу.

Також Державна служба зайнятості оприлюднила список унікальних вакансій для українського ринку праці - мова про незвичайні та рідкісні професії, які вкрай рідко потрібні роботодавцям. Перелік складено за даними Єдиного порталу вакансій станом на початок серпня.

