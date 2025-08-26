Українці можуть безкоштовно перевчитися на нову професію: як це зробити

У Державній службі зайнятості нагадали, що громадяни можуть пройти навчання за державний кошт. Українцям доступні одразу шість способів отримати нову професію

Українці мають право на безкоштовне професійне навчання або перенавчання – воно здійснюється коштом держави. На цей момент для різних верств населення діє кілька освітніх напрямів, кожен з особливими умовами та доступністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості.

Способи отримати безоплатну професійну освіту:

Навчання у центрах професійно-технічної освіти. Таких центрів в Україні вісім: у Полтавській, Рівненській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Одеській областях. Право на навчання мають усі громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, отримали тут притулок, статус біженця, додатковий або тимчасовий захист, чи дозвіл на імміграцію.

Куди звертатися

Як розповіли в Держслужбі зайнятості, усі умови направлень можна дізнатися:

в будь-якому центрі зайнятості;

на сайті служби (у розділі «Навчання»);

за телефоном 1518.

