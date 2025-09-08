У Києві сталася ДТП за участю військового авто. Серед загиблих – поліцейський (фото)
Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Бюро.
Повідомляється, що аварія сталася сьогодні, близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.
«Військовий зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський загинули на місці події», – повідомили у ДБР.
Зазначається, що водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).
