У Києві сталася ДТП за участю військового авто. Серед загиблих – поліцейський (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП сталася близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві
фото: Київ оперативний/Telegram

Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Бюро.

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні, близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, перебуваючи за кермом службової автівки, не впорався з керуванням і допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.

«Військовий зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський загинули на місці події», – повідомили у ДБР.

Зазначається, що водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини). 

Нагадаємо, на Одещині сталась смертельна ДТП, у якій загинуло двоє дітей. 22-річну водійку затримала поліція.

Теги: машини водій аварія Київ ДТП військові поліція

