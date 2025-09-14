Головна Країна Суспільство
Зеленський привітав танкістів з Днем танкових військ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський привітав танкістів з Днем танкових військ
Президент подякував кожному танкісту за відвагу та професіоналізм
День танкових військ щорічно святкується 14 вересня

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем танкових військ. У своєму зверненні він подякував усім, хто присвятив себе цій службі, відзначивши їхню важливу та ризиковану роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що бути танкістом – це щоденна робота у складних умовах, яка вимагає командної взаємодії, точності, витримки та великої відповідальності. Він підкреслив, що танкові екіпажі виконують завдання у найгарячіших точках, прикривають піхоту та рятують життя побратимів.

Президент подякував кожному танкісту за відвагу та професіоналізм, а також вшанував пам’ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи свободу України.

Нагадаємо, 14 вересня в Україні відзначається День танкових військ. Свято присвячується усім військовослужбовцям танкових військ, які з гідністю та мужністю боронять нашу країну.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у танкових військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома»

В Україні День танкових військ відзначається щороку, 14 вересня, згідно з указом президента України Володимира Зеленського.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій», – йдеться в указі.

Це день подяки не лише діючим військовослужбовцям-танкістам, але й ветеранам, які заклали основи цього роду військ, танкобудівникам, що створюють та вдосконалюють бойові машини, а також курсантам – майбутнім танкістам.

Теги: танки Володимир Зеленський свято

