Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінекономіки розкрило подробиці нового порядку бронювання у прифронтових регіонах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мінекономіки розкрило подробиці нового порядку бронювання у прифронтових регіонах
Запроваджені зміни мають забезпечити стабільну роботу підприємств у прифронтових регіонах
колаж: glavcom.ua

Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних у прифронтових регіонах

8 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних. Рішення, подане Міністерством економіки, має на меті зберегти кадровий потенціал підприємств, що працюють у зонах бойових дій та у сфері оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Нові зміни передбачають юронювання всіх працівників критично важливих підприємств, які зареєстровані та ведуть діяльність на територіях, де тривають (чи тривали) бойові дії або які є тимчасово окупованими.  А також передачу функцій щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їхніх працівників від ліквідованого Мінстратегпрому до Міністерства оборони.

Запроваджені зміни мають забезпечити стабільну роботу підприємств у прифронтових регіонах. За оцінками, економічний результат від цього рішення може становити понад 2 мільярди гривень на рік завдяки збереженому виробництву та стабільним податковим надходженням.

«Ці зміни дозволяють гнучко реагувати на виклики війни. Вони створюють умови для безперервної роботи критично важливих підприємств і підприємств ОПК навіть у найскладніших умовах, що напряму впливає на нашу обороноздатність», – зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Сама процедура бронювання залишається без змін: підприємство має бути визнане критично важливим, а заяви та списки для бронювання подаються в електронному вигляді через державний портал «Дія».

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову № 1106.

Зазначається, що 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

Читайте також:

Теги: мобілізація фронт бронювання від мобілізації Мінекономіки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Почав роботу другий підземний госпіталь ЗСУ, збудований Метінвестом
Почав роботу другий підземний госпіталь ЗСУ, збудований Метінвестом
4 вересня, 12:11
Молодий артист брав участь в багатьох міжнародних фестивалях
Відомий саксофоніст, який співпрацював з Ziferblat, доєднався до ЗСУ
26 серпня, 19:29
Ситуація на фронті 20 серпня
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Нині триває 1274-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
20 серпня, 08:15
Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом
Київський міський ТЦК прокоментував інцидент на одному зі збірних пунктів
18 серпня, 19:32
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
13 серпня, 19:12
Наприклад, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
13 серпня, 05:39
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
11 серпня, 03:54
Нині триває 1264-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року
10 серпня, 08:47

Суспільство

Мінекономіки розкрило подробиці нового порядку бронювання у прифронтових регіонах
Мінекономіки розкрило подробиці нового порядку бронювання у прифронтових регіонах
Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням
Ексмер Херсона, який пробув три роки в полоні, звернувся до влади із проханням
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута
Поліг під час бойових дій у Бахмутському районі. Згадаймо Володимира Когута

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
2337
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1920
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін
1765
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1585
Турецька ліра вперше впала нижче гривні

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua