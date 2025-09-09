Мінекономіки розкрило подробиці нового порядку бронювання у прифронтових регіонах

Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних у прифронтових регіонах

8 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних. Рішення, подане Міністерством економіки, має на меті зберегти кадровий потенціал підприємств, що працюють у зонах бойових дій та у сфері оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Нові зміни передбачають юронювання всіх працівників критично важливих підприємств, які зареєстровані та ведуть діяльність на територіях, де тривають (чи тривали) бойові дії або які є тимчасово окупованими. А також передачу функцій щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу та організації бронювання їхніх працівників від ліквідованого Мінстратегпрому до Міністерства оборони.

Запроваджені зміни мають забезпечити стабільну роботу підприємств у прифронтових регіонах. За оцінками, економічний результат від цього рішення може становити понад 2 мільярди гривень на рік завдяки збереженому виробництву та стабільним податковим надходженням.

«Ці зміни дозволяють гнучко реагувати на виклики війни. Вони створюють умови для безперервної роботи критично важливих підприємств і підприємств ОПК навіть у найскладніших умовах, що напряму впливає на нашу обороноздатність», – зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Сама процедура бронювання залишається без змін: підприємство має бути визнане критично важливим, а заяви та списки для бронювання подаються в електронному вигляді через державний портал «Дія».

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову № 1106.

Зазначається, що 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.