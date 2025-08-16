Головна Країна Кримінал
Хто нажився на зведенні фортифікацій під Запоріжжям? Очільник військової адміністрації прокоментував розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хто нажився на зведенні фортифікацій під Запоріжжям? Очільник військової адміністрації прокоментував розслідування
Федоров заявив про ажіотаж на ринку будівельних матеріалів
фото з відкритих джерел

За даними слідства, чиновники та підприємці завищували вартість матеріалів та обладнання

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн на будівництві фортифікаційних споруд у Запорізькій області. За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками приватних підприємств, завищували вартість матеріалів та обладнання. За даними ЗМІ, мова йде про ТОВ «Мелсіті» та ТОВ «ПБК «АКВІ-БУД». Компанії приводять до Сергія Біловола, давнього знайомого очільника області Івана Федорова. Як інформує «Главком», про ці компанії нещодавно йшлося у розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема про завищенні ціни, розподіл грошей «спорідненими» фірмами та зв'язок з очільником Запорізької ОВА.

У відповідь Іван Федоров записав звернення, в якому зазначив, що у 2024 році на Запорізькому напрямку будувалося сотні взводно-опорних пунктів, і ажіотаж на ринку будівельних матеріалів був закономірним.

За його словами, думки про обмеження цін або введення «цінових коридорів» швидко відхилили, аби не сповільнити темпи будівництва, адже швидкість та якість робіт у той час були питанням життя та безпеки військових і цивільних.

«На території Запорізької області сім компаній виконували будівництво фортифікацій, оскільки саме ці організації мали техніку і готових робітників для роботи в 10-15 км від лінії фронту. Під час робіт десятеро працівників отримали поранення, а техніка була пошкоджена на десятки мільйонів гривень. Але це не привід для зловживань», – наголосив Іван Федоров.

Він додав, що всі роботи виконувалися під контролем силових структур та з перевіркою якості бетонних конструкцій, а народні депутати та комісії Верховної Ради неодноразово перевіряли будівництво на місцях. За його словами, Запоріжжя стало одним із найкращих прикладів організації фортифікаційних робіт у країні.

Федоров також навів приклади цін на матеріали: за його даними, «зуби дракона» коштували 1450 грн з доставкою на фронт, металеву сітку для обшивки стін взводно-опорних пунктів оплачено по 208 грн за квадратний метр, а кубічний метр лісоматеріалів обійшовся приблизно у 6 тис. грн з доставкою з Центральної України. За словами очільника Запорізької ОВА, це одні з найнижчих цін в державі, і всі роботи виконані з належною якістю.

«Незважаючи на гучні заголовки, ми готові детально розбиратися по суті та відповідати за ціни, кількість і якість будівництва. Наші фортифікаційні споруди витримали навіть ворожі удари керованими авіабомбами, залишившись майже неушкодженими – це про безпеку та життя наших військових», – підсумував Іван Федоров.

Нагадаємо, компанія, яка будувала фортифікації на Сумщині, закуповувала матеріали за завищеними цінами у фірм, пов’язаних із народним депутатом Ігорем Молотком. Зокрема, одна з цих фірм, яка продавала товари з чималою націнкою, була записана на його 90-річну матір.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Теги: Запоріжжя будівництво Бюро економічної безпеки України Іван Федоров фронт

