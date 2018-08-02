У Києві встановлюють станції велопрокату: адреси і вартість



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Фото: facebook.com/nextbike.kyiv Розмітка для станції прокату велосипедів

У столиці має з'явитися 27 станцій прокату велосипедів

У Києві почали наносити розмітку для станцій першого в місті громадського прокату велосипедів Nextbike. Тестовий запуск заплановано на 14-15 серпня.

Перші прокатні велосипеди спеціальної конструкції прибули до Києва з Німеччини наприкінці липня.

На сайті Nextbike вже є мапа, на якій позначено 27 станцій прокату. Зокрема, станції є біля метро «Почайна», «Лівобережної», «Осокорки», «Позняки», «Харківська», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра», «Лук’янівська», на Русанівці, Троєщині, а також на Подолі й у центрі.

Станції будуть віртуальними – тобто це розмітка без терміналів. Користувачам буде достатньо припаркувати велосипед в межах розмітки і закрити спеціальний замок на задньому колесі.

Орендувати велосипед можна буде за допомогою додатку, відсканувавши QR-код чи ввівши номер велосипеда. Замок відкриється автоматично. Велосипед можна паркувати без зупинки оренди, активувавши режим паркування. Повернути велосипед слід саме на офіційну станцію.

Діятимуть три тарифи. Разова поїздка коштуватиме 30 грн за півгодини.

Місячний тариф коштуватиме 199 грн за місяць. Перші півгодини поїздки на день – безкоштовно, а другі і треті півгодини коштуватимуть по п’ять грн, кожні наступні півгодини – 30 грн.

Сезонний тариф – 599 грн до 30 листопада. Вартість за поїздки розраховується так само, як у місячному тарифі.

Нагадаємо, 19 квітня заступник мера Дмитро Давтян заявляв, що до початку літнього сезону у Києві з’являться 27 пунктів прокату велосипедів.

Як повідомлялося, столична влада ухвалила концепцію велоінфраструктури Києва, яку розробили в рамках виконання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Джерело: Хмарочос