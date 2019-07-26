У Києві з балкона випав трирічний хлопчик



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Мама на декілька хвилин залишила свого сина одного в квартирі

24 липня на службу 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Російська у Києві з вікна другого поверху випала дитина.

Очевидці розповіли, що бачили, як дитина гралась на балконі та, не втримавшись, випала з нього, а через декілька хвилин з під'їзду вибігла мати. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Жінка розповіла, що на декілька хвилин залишила свого 3-річного сина одного в квартирі, а він випадково зачинився на внутрішній замок та пішов гратись на балкон.

На місце події прибули медики, які забрали хлопчика на огляд до лікарні.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок у Києві.

Як повідомлялося, впродовж червня-липня 2019 року на території Київської області через відсутність належного контролю з боку дорослих поліція зареєструвала п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, один з яких – летальний.