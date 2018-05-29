У Києві з вікна 12-го поверху будинку випала дитина

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Поряд з хлопчиком лежала москітна віконна сітка

У вівторок, 29 травня, у Києві на вулиці Гната Юри випав з вікна 12 поверху хлопчик 2014 року народження. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик.

«Випав хлопчик 2014 року народження з 12 поверху. Поряд з дитиною була москітна сітка», - розповіла УНН речниця столичної поліції.

Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомлялося, 8 травня у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівській з вікна восьмого поверху випала жінка.

5 травня на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік: він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку.