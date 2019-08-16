У Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли авто



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Очевидці події заявляють, що стріляли з балкона

У Києві за адресою проспект Бажана, 10 з вікна багатоповерхового будинку обстріляли припаркований автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua.

Очевидці на відео стверджують, що обстріл був проведений прямо з балкона багатоповерхівки, найімовірніше з пневматичної зброї.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі компанія чоловіків обстріляла автомобіль. За скоєння злочину патрульні поліцейські спільно з працівниками Шевченківського ВП встановили та опитали п’ятьох місцевих жителів віком від 20 до 31 року. Всі вони затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Також цього тижня Київською місцевою прокуратурою №6 направлено до суду обвинувальний акт щодо учасника стрілянини біля ресторану на Набережному шосе.