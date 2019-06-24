Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)



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Дитина випала з балкона другого поверху Фото: dtp.kiev.ua

Хлопчик видавив москітну сітку і впав на бетонні плити

Сьогодні, 24 червня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва сталася трагедія: дитина випала з балкона другого поверху і загинула. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«…Хлопчик 7-8 років, впав з балкона другого поверху, видавивши москітну сітку, на бетонні плити чорного входу. Загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в кінці травня на вулиці Героїв Дніпра у Києві трирічна дитина випала з вікна третього поверху. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 24 червня, на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок: в результаті падіння з мосту загинув чоловік.