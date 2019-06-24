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    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)

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    Дитина випала з балкона другого поверху&nbsp; - Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Дитина випала з балкона другого поверху 
    Фото: dtp.kiev.ua

    Хлопчик видавив москітну сітку і впав на бетонні плити

    Сьогодні, 24 червня, на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва сталася трагедія: дитина випала з балкона другого поверху і загинула. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    «…Хлопчик 7-8 років, впав з балкона другого поверху, видавивши москітну сітку, на бетонні плити чорного входу. Загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

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    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)
    Трагедія в Києві: дитина випала з балкона багатоповерхівки (фото)

    Нагадаємо, в кінці травня на вулиці Героїв Дніпра у Києві трирічна дитина випала з вікна третього поверху. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла. 

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 24 червня, на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок:  в результаті падіння з мосту загинув чоловік.

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