У Києві за 9 млн грн створили єдиний в Україні Банк молока (фото, відео)



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У Банку молока збирають, досліджують та зберігають материнське молоко Фото: Пресслужба мера Києва

Віталій Кличко показав, як функціонує Банк молока

Київ переймає найкращий світовий досвід. У столиці вже кілька місяців працює єдиний в Україні Банк молока.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. Він також опублікував відео про те, як функціонує цей Банк.

«Київ робить все, аби наші діти росли здоровими і розвиненими. Ми оновлюємо дитячі лікарні і пологові будинки, закуповуємо найсучасніше медичне обладнання, переймаємо найкращий світовий досвід. У столиці, наприклад, вже кілька місяців працює єдиний в Україні Банк молока. Розташований він у Перинатальному центрі на вулиці Предславинській, - написав мер столиці. - Не секрет, що грудне молоко особливо важливе для передчасно народжених немовлят, для дітей з критично низькою вагою. Тому в Банку, перш за все, допомагають таким діткам».

Кличко зазначив, що добровільною доноркою може стати тільки здорова жінка, яка годує дитину власним молоком. Матері-донори проходять співбесіду, анкетування щодо стану здоров’я, обстеження і здають всі необхідні аналізи.

А скористатися материнським молоком можуть пацієнти стаціонарного відділення Перинатального центру, а також пацієнти інших лікарень, якщо мають призначення лікаря. Отримати грудне молоко в столиці можна безкоштовно.

У Банку донорське молоко збирають, досліджують, обробляють та, власне, роздають немовлятам. Увесь процес, від обстеження донорок до умов зберігання молока, під ретельним контролем.

«Щомісяця київський Банк молока обробляє близько 40 літрів донорського молока. І, як зазначають співробітники Банку, за цим показником ми майже вдвічі випереджаємо середньоєвропейські показники. Як виявилося, українські жінки більше налаштовані допомагати одна одній», - написав Кличко.

За його словами, на створення Банку молока з бюджету Києва витратили 9 мільйонів гривень. За ці кошти, зокрема, придбали необхідне обладнання - це і спеціальні морозильні камери, і устаткування для проведення аналізів. Також облаштували приміщення для консультацій проділь, де їх навчають, як правильно годувати немовлят