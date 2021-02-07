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    У світі

    У США розповіли про результати суворого маскового режиму

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    <p>Через три тижні після набуття чинності указу про обов&rsquo;язкові захисні маски кількість госпіталізацій впала майже на 5%</p> - У США розповіли про результати суворого маскового режиму

    Через три тижні після набуття чинності указу про обов’язкові захисні маски кількість госпіталізацій впала майже на 5%

    У США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов’язкове носіння захисних масок на обличчі

    У тих американських штатах, де запровадили обов’язковий масковий режим, зменшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

    Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на дані дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC).

    У період з квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов’язкове носіння масок. Мова про Каліфорнію, Колорадо, Коннектикут, Меріленд, Мічиган, Міннесоту, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо та Орегон.

    Фахівці виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов’язкові захисні маски, кількість госпіталізацій із діагнозом Covid-19 у цих штатах впала майже на 5%.

    Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов’язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень госпіталізацій у цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.

    Як повідомлялося, раніше Байден особисто подзвонив американці, що постраждала від пандемії Covid-19. Глава держави розповів співрозмовниці про план надання термінової допомоги людям, які втратили роботу через локдаун.

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

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    Теги: США Нью-Йорк хвороби карантин Вашингтон коронавірус
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