За добу в Києві майже 600 нових хворих на коронавірус

У Києві зростає захворюваність на коронавірус, грип і ГРВІ

У Києві знову найбільша добова кількість підтверджених випадків Covid-19 серед регіонів України

За минулу добу, 20 січня, у Києві коронавірус виявлено у 595 людей. Це на 11 осіб менше більше, ніж за попередню добу (за добу 19 січня було 606 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124835 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 52146 осіб (за добу 1807), померли 2246 осіб (за добу 19).

У Київській області зафіксовано 66949 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 235 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 226 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 48883 особи (за добу 1064), померли 1086 людей (за добу 7).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1177621 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 20 січня зафіксовано 5583 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 20 січня у Києві було підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 606 осіб.

У Київській області було 66714 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 226 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.