У Києві «замінували» залізничний вокзал
Потяги курсують за розкладом
У Києві правоохоронці призупинили роботу залізничного вокзалу через повідомлення про мінування.
Про це повідомляє Громадське.
Водночас, потяги курсують за розкладом.
Пасажирів просять користуватись підземним переходом на Південний вокзал.
Інформацію про замінування підтвердила керівник прес-служби ДержНС Києва Світлана Водолага, передає «УНН».
«Так, повідомлення надійшло на «102», воно нас проінформувало», - повідомила Водолага.
В поліції інцидент поки не коментували.