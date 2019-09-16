У Києві «замінували» залізничний вокзал: людей евакуювали
Вхід у будівлю вокзалу перекрили бійці Нацгвардії
Фото: «Громадське»
Попри те, що в будівлю людей не пускають, підземні виходи до платформ продовжують працювати
У понеділок ввечері з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей через повідомлення про замінування.
Про це повідомляє «Громадське».
«Вхід у будівлю вокзалу перекрили бійці Нацгвардії, бо її перевіряють», - зазначає видання.
Попри те, що в будівлю людей не пускають, підземні виходи до платформ продовжують працювати.
Нагадаємо, у Львові у понеділок, 16 вересня, співробітники Національної поліції отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста.