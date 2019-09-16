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    У Києві «замінували» залізничний вокзал: людей евакуювали

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    Вхід у будівлю вокзалу перекрили бійці Нацгвардії - У Києві «замінували» залізничний вокзал: людей евакуювали
    Вхід у будівлю вокзалу перекрили бійці Нацгвардії
    Фото: «Громадське»

    Попри те, що в будівлю людей не пускають, підземні виходи до платформ продовжують працювати

    У понеділок ввечері з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей через повідомлення про замінування.

    Про це повідомляє «Громадське».

    «Вхід у будівлю вокзалу перекрили бійці Нацгвардії, бо її перевіряють», - зазначає видання.

    Попри те, що в будівлю людей не пускають, підземні виходи до платформ продовжують працювати.

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    Нагадаємо, у Львові у понеділок, 16 вересня, співробітники Національної поліції отримали повідомлення про замінування трьох вищих навчальних закладів міста.

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