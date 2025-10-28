Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи

Кличко попросив європейських партнерів оцінити стан місцевого самоврядування в Україні

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марка Коолса направити до України моніторингову місію. Про це повідомив Віталій Кличко після зустрічі з Коолсом в Страсбурзі, де проходить 49-та сесія Конгресу, присвячена викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості, інформує «Главком». Причиною Кличко назвав посилений тиск на місцеву владу.

«Європейські партнери цікавляться станом реформи з децентралізації влади, яка була втілена в нашій країні раніше. Оскільки отримують все більше сигналів про тиск на органи місцевого самоврядування – політичний, фінансовий, на рівні законодавчого забезпечення їх діяльності. Звернувся до пана Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія Конгресу регіональних та місцевих влад Ради Європи. Яка зробить висновки щодо ситуації, яка відбувається», – повідомив Кличко.

Також міський голова Києва проведе зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсетом та представникам Банку розвитку Ради Європи, вона стосуватиметься невідкладної допомоги Україні для проходження зими в умовах регулярних ворожих обстрілів.

«Візьму участь у дискусії щодо того, чим сьогодні невідкладно можуть допомогти європейські партнери Україні та її громадам. Зокрема, й напередодні зими, яка буде дуже складною для нас в умовах масованих атак ворога на критичну інфраструктуру», – написав Віталій Кличко.

У Страсбурзі відбувається 49-та сесія Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, де обговорюють ключові виклики для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам Київради, яких він назвав «опозиційними до центральної влади». За словами мера, слідчі дії стосуватимуться «безпідставного відшкодування коштів за відрядження» і є «політичним переслідуванням». Кличко переконаний, що це спроба дестабілізувати роботу Київради. Також він звинуватив центральну владу у «пограбуванні Києва», нагадавши про вилучення 8 млрд грн із міського бюджету. Зокрема, Віталій Кличко під час сесії Київради заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам. За його словами, йдеться про Олександра Бродського («Батьківщина»), Віктора Домогальського («Удар»), Леоніда Ємця («Євросолідарність»), Вікторію Муху («Удар»), Володимира Андрусишина («Євросолідарність») і Григорія Маленка («Голос»).