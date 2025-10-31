Святкування замість роботи: чиновники КМДА втрапили у черговий скандал (відео)

Попри тривоги та нещодавні обстріли столиці, директор одного з департаментів КМДА влаштував святкування в караоке-барі у робочий час

У Києві розгорівся черговий скандал довкола чиновників Київської міської державної адміністрації. 27 жовтня у столичному караоке-барі Intense, посеред робочого дня, святкував свій день народження директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ресурс Informer, журналісти якого потрапили до зали закладу під час святкування.

Зазначається, що знімальна група потрапила прямо до зали, де проходило святкування, і зафіксувала всі подробиці. На вечірці, окрім іменинника, за словами журналістів, були помічені його заступник Володимир Циба, головна спеціалістка департаменту Марина Шульженко, начальниця юридичного відділу Анастасія Овчаренко, заступниця начальника відділу Оксана Литвин, а також директор КП «Житній ринок» Ігор Цеханський, його заступник Дмитро Жуков, заступник директора КП «Київ.прозоро» Артем Дмитренко та представник КП «Світоч» Володимир Лебедко.

Варто зауважити, що за день до цього, 26 жовтня, Київ зазнав чергової атаки з боку Росії – троє людей загинули. У той час, коли волонтери самостійно організовували допомогу постраждалим, чиновник, відповідальний за забезпечення містян харчуванням у кризових ситуаціях, святкував у розважальному закладі.

На ситуацію відреагував депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко. У своєму дописі він звернувся до мера столиці Віталія Кличка, зауваживши, що директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков святкує день народження у робочий час наступного дня після обстрілу столиці

«Пане Віталій Кличко, скільки ще днів народжень на крові знадобиться, щоб ви нарешті розігнали цей цирк у КМДА? Лише нещодавно ви звільнили після скандального святкування дня народження свого першого заступника Миколу Поворозника. А тепер історія повторюється буквально одразу», – написав Вітренко.

За словами депутата Київради, цілий десант чиновників залишив робочі місця серед білого дня, аби взяти участь у святкуванні.

«У столиці – купа невирішених питань, люди залишені наодинці з наслідками обстрілів, без вікон і даху над головою, немає мобільних укриттів, а чиновники знову й знову знаходять час лише на святкування на крові, болю та розпачі. Мер буде чекати петицію, поки підпишуть кияни знову, чи сам прийме рішення про звільнення ?», – додав Вітренко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади».

Київрада висловила недовіру першому заступнику очільника КМДА ще у червні, на єдиному засіданні Київради, яке вдалося провести влітку. Після цього рішення Кличко відсторонив його від виконання обов’язків. Проте в липні Печерський суд визнав рішення Київради неправомірним (цей орган дійсно не має права звільняти заступників голови КМДА – голосування про недовіру було, скоріше, політичним сигналом Кличку). Кличко на всі закиди щодо свого соратника посилався на це судове рішення, а сам Поворозник писати заяву щодо відставки навідріз відмовлявся.

У результаті долю першого заступника вирішив лише ультиматум всіх фракцій Київради (крім «Удару») і після погоджувальної ради минулої п’ятниці Кличко таки пообіцяв подати документи на звільнення першого заступника до Кабміну та Офісу президента. Щоправда і тут не обійшлося без хитрощів: як розповідають джерела «Главкома» в міськраді, вже після того, як Кличко спрямував в Кабмін подання на звільнення Поворозника, він відправив соратника у відпустку. Депутати цей «фінт» не оцінили і під їхнім тиском Кличко пообіцяв найближчим часом повернути Поворозника з відпустки, аби процес звільнення не затягувався.