  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві затримали фальшивого кур’єра за підозрою у розбої

    • Розсилка
    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Затриманий 32-річний киянин, раніше судимий за скоєння грабежів та розбоїв</span></span>
    Фото: Нацполіція
    Затриманий 32-річний киянин, раніше судимий за скоєння грабежів та розбоїв

    Під погрозою ножа зловмисник зірвав з власниці помешкання сережки, забрав мобільний телефон та втік

    На вулиці Лук’янівській у Києві невідомий пограбував жінку у її квартирі. Подія трапилась у квітні. До чергової частини зателефонувала жінка та повідомила про пограбування. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної служби. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Поліцейські з’ясували, що під виглядом кур’єра зловмисник проник до помешкання, де накинувся на жінку. Погрожуючи ножем, він забрав у неї золоті прикраси, ґаджет і зник.

    У ході оперативно-розшукових заходів особу зловмисника встановили. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися 32-річний киянин, раніше судимий за скоєння грабежів та розбоїв. Нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

    Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, 14 травня працівники кримінальної поліції та спецпризначенці КОРД під час проведення спеціальних заходів на Київщині на «гарячему» затримали группу гастролерів-злодіїв, які протягом тривалого часу скоювали розбої та крадіжки з приватних будинків громадян.

    Читайте також
    Київ пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ