У Києві затримали іноземця зі списку Інтерполу



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Громадянин Туреччини перебував у розшуку за ордером Німеччини

В аеропорту «Київ» на контрольно-пропускному пункті затримали громадянина Туреччини за міжнародним ордером.

Про це передає «УНН» з посиланням на правоохоронців.

Громадянина Туреччини затримали за ордером Німеччини, його розшукують за шахрайство.

Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Інформацію про затриманого передано до Інтерполу.

Нагадаємо, цього тижня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили підроблений документ у пасажира, який планував потрапити на рейс «Київ – Мілан».