У вбиральні торговельного центру в Києві чоловік ґвалтував жінок



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Затриманий - 29-річний житель Полтави Фото: Прокуратура Києва

Зловмиснику повідомлено про підозру в сексуальному насильстві

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 29-річному жителю міста Полтава за вчинення сексуального насильства над жінками. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ «Епіцентр» невідомий, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у жіночі кабінки вбиральні та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

Досудовим розслідуванням під якісним процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 5 зібрано достатньо доказів, для повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

До Оболонського районного суду Києва скеровано клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, нещодавно на Оболоні затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні дівчини.