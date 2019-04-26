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    У вбиральні торговельного центру в Києві чоловік ґвалтував жінок

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    Затриманий - 29-річний житель Полтави - У вбиральні торговельного центру в Києві чоловік ґвалтував жінок
    Затриманий - 29-річний житель Полтави
    Фото: Прокуратура Києва

    Зловмиснику повідомлено про підозру в сексуальному насильстві

    Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 29-річному жителю міста Полтава за вчинення сексуального насильства над жінками. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Так, в березні цього року у жіночих вбиральнях ТЦ «Епіцентр» невідомий, прикривши обличчя медичною маскою, вривався у жіночі кабінки вбиральні та за допомогою фізичного насильства вчиняв дії сексуального характеру.

    Досудовим розслідуванням під якісним процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 5 зібрано достатньо доказів, для повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

    До Оболонського районного суду Києва скеровано клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

    Досудове розслідування триває.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

    Нагадаємо, нещодавно на Оболоні затримали двох підозрюваних у зґвалтуванні дівчини.

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