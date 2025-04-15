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Зухвале пограбування військового біля метро: який вирок отримав грабіжник

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зухвале пограбування військового біля метро: який вирок отримав грабіжник
Правоохоронці протягом кількох годин розшукали та затримали грабіжника
фото: відділ комунікації поліції Києва/Facebook

У грабіжника було вилучено речові докази, що підтверджували його причетність до злочину

Святошинський районний суд Києва виніс вирок 21-річному чоловіку, який зухвало пограбував військовослужбовця. Зловмисник проведе за ґратами сім років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Як нагадує відділ комунікації поліції Києва, інцидент стався у лютому цього року. До правоохоронців звернувся військовий, який повідомив, що повертаючись ввечері додому зі служби, став жертвою грабіжника.

Слідство встановило, що 21-річний раніше судимий за аналогічні злочини зловмисник помітив потерпілого біля однієї зі станцій метро та прослідкував за ним. Дочекавшись слушного моменту, він накинувся на військового та вихопив сумку, в якій знаходилися ноутбук та мобільний телефон.

Оперативники Святошинського управління поліції протягом кількох годин розшукали та затримали грабіжника. У нього вилучили речові докази, що підтверджували його причетність до злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального процесуального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану або іншого надзвичайного стану). Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Днями Святошинський районний суд оголосив вирок у цій справі, призначивши зловмиснику покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що столичні поліцейські завершили розслідування щодо зухвалого пограбування студентки, затриманому нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі. 

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Теги: Київ військові напад пограбування

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