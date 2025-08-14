Головна Київ Новини
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути»
фото: «Київ Цифровий»

Нова функція дозволить оперативно отримувати інформацію про розклад руху громадського транспорту

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція – сповіщення про зміни руху транспорту. Про це повідомила команда «Києва Цифрового» , інформує «Главком».

Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про:

  • скасування автобуса, тролейбуса або трамвая;
  • зміну маршруту транспорту;
  • зміну номера транспорту.

Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути».

Нагадаємо, наразі «Київ Цифровий» є основним цифровим каналом міста для оплати паркування та проїзду, участі в опитуваннях, отримання оперативних сповіщень і доступу до десятків муніципальних сервісів.

Так, у застосунку можна налаштувати нагадування про комендантську годину, хвилину мовчання, увімкнене паркування та закінчення поїздок на транспортній карті або терміну дії QR-квитків. Крім того, можна увімкнути або вимкнути пуш-повідомлення про:

  • стан повітря, новини міста;
  • оновлення застосунку;
  • актуальні опитування;
  • результати підписаних вами петицій;
  • стан електромережі за вибраними адресами;
  • евакуацію автівки.

Нагадаємо, застосунок «Київ Цифровий» додав нові функції для власників авто. Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат. Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. 

Раніше застосунок «Київ Цифровий» тестував нову функцію – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.

