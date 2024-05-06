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Продовження воєнного стану в Україні та знищення катера окупантів у Криму. Головне за 6 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Продовження воєнного стану в Україні та знищення катера окупантів у Криму. Головне за 6 травня
фото з відкритих джерел

Згідно із поданими президентом законопроєктами передбачено продовження дії воєнного стану та мобілізації до 11 серпня

Президент Зеленський вніс законопроєкти щодо продовження воєнного стану, ГУР уразило російський швидкісний катер в Криму, міноборони РФ готується до навчань із застосуванням ядерної зброї. «Главком» склав добірку новин 6 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Обидва законопроєкти внесено сьогодні, 6 травня. Також їх вже направлено на розгляд парламентського комітету.

Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму

Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму. Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня. Після тривалої перерви загарбники пожалілися на атаку морських дронів – вони кажуть, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося «знищити» знищено до п'ять безекіпажних катерів, які, мовляв «належать ЗСУ».

Путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї

Російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ. Навчання мають намір провести «найближчим часом». Жодні інші деталі не наводяться.

Україна отримала ракети до системи ППО Patriot

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. «Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії», – зазначила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи

Кабінет міністрів України затвердив перелік документів, які необхідні для проходження медико-соціальної експертизи. Зазначається, що внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи, що дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до МСЕК.

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Теги: Верховна Рада ядерна зброя Міноборони РФ військові навчання воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський системи ППО

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