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Прокуратура затримала американця, якого у США підозрюють у подвійному вбивстві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прокуратура затримала американця, якого у США підозрюють у подвійному вбивстві
Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року
фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори готуються розпочати процедуру його передачі компетентним органам Сполучених Штатів

У Києві, за рішенням про видачу на запит відповідних органів США, затримали громадянина Сполучених Штатів, якого підозрюють у вбивстві. Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

«Правоохоронні органи США розшукують його за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах. Зокрема, у вбивстві двох осіб у Флориді», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора додає, що Шевченківський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня. Прокурори готуються розпочати процедуру його передачі компетентним органам Сполучених Штатів.

Водночас, за повідомленням прокуратури, у квітні 2021 року Європейський суд з прав людини повідомив Кабінету міністрів, що заявника не можна екстрадувати під час розгляду справи в ЄСПЛ.

«9 листопада 2023 року Європейський суд з прав людини постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США. 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві повідомляють, що після оприлюднення рішення чоловік переховувався від правоохоронців, але 16 травня співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали його в Шевченківському районі столиці.

Також відомо, що підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні: протягом 1,5 місяця у 2016 році та менш як 1 місяць у 2022-му. З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби.

За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням.

Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, але обставини справи вказують на громадянина США Крейга Ленґа, якого раніше затримували в Україні на запит Сполучених Штатів.

До слова, національна поліція України почала передавати Інтерполу інфомацію про колаборантів, які втекли до країн Європейського союзу.

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Теги: прокурор поліція чоловік Місяць

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