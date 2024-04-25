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Росіянина засудили до 10 років ув’язнення за підпал військкомату, якого не було

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіянина засудили до 10 років ув’язнення за підпал військкомату, якого не було
Правозахисники «Зони солідарності» зауважили, що не вважаєть підпали військкоматів у РФ терористичними актами.
фото з відкритих джерел

Чотири роки з призначених 10 років терміну засуджений має провести у в’язниці, а решту шість – у колонії суворого режиму

Центральний окружний військовий суд у російському місті Самара засудив жителя Пермі Владислава Дільмухаметова до 10 років ув’язнення у справі про підпал військкомату, що не відбувся. Чоловіка визнали винним за статтею про сприяння терористичній діяльності і приготування до терористичного акту, повідомив правозахисний проєкт «Зона солідарності».

За версією суду, 2022 року Дільмухаметов планував підпалити один із військкоматів Пермі за допомогою саморобного запального пристрою. Ймовірно, припускають правозахисники, мова йде про «коктейль Молотова», Також повідомляється, що чоловіка затримали ще до підпалу. Чотири роки з призначених 10 років терміну він має провести у в’язниці, а решту шість – у колонії суворого режиму.

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Слідство також стверджує, що перед планованим підпалом Дільмухаметов нібито листувався зі знайомим і «формував у нього бажання взяти участь у підпалі будівлі військкомату з тією ж метою».

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Правозахисники «Зони солідарності» зауважили, що не вважаєть підпали військкоматів у РФ терористичними актами. 

Нагадаємо, в Росії розпочався черговий весняний призов на строкову військову службу, яку деякі медіа сприйняли за «велику мобілізацію» (очікувану після так званих «виборів президента»). Фахівці роз’яснюють, що йдеться при призов 150 тисяч чоловіків віком до 30 років, з яких, за діючими правилами, заледве третину вдасться «затягнути» на війну.

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Призов вплине, насамперед, на комплектування ворожих підрозділів, що прикривають кордон з північною частиною України, а також виконують допоміжні функції в авіаційних, ракетних і флотських частинах.

Це не означає, що загальна мобілізація в Росії ближчим часом неможлива.

Крім того, паралельно з призовом триває вербування на війну «добровольцями» російських в’язнів, мігрантів та чоловіків з інших соціально-вразливих груп. Водночас кількамісячна призовна кампанія традиційно призводить до сповільнення вербування (через фізичні обмеження бюрократії). 

Російські експерти запропонували уряду завезти мігрантів з Африки та Латинської Америки, щоб збільшити населення держави. Про це повідомляє The Moscow Times. 

Російська влада планує збільшити населення Росії до 160,2 млн осіб до 2050 року. Проте реалізувати такий приріст населення допоможе лише підтримання трудової та освітньої міграції з країн Африки та Латинської Америки. Саме з такою пропозицією виступили економісти Інституту досліджень та експертизи ВЕБ – Державної корпорації розвитку.

Теги: правозахисники слідство росія військомат мобілізація

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