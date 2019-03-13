У Києві затримано ще одного учасника банди «таксистів-клофелінщиків»



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Зловмисник - 28-річний уродженець Полтавської області

Під виглядом таксистів зловмисники поїли потерпілих сильнодіючим лікарським засобом і грабували

Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України 28-річному уродженцю Полтавської області, який брав участь у вчиненні розбійних нападів разом з двома іншими злочинцями. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, в ніч на 8 березня по «гарячих слідах» правоохоронці затримали 2 учасників злочинної групи, які під виглядом таксистів посадили потерпілого у свій автомобіль та напоїли сильнодіючим лікарським засобом «Азалептолом». Після цього зловмисники відібрали у непритомного чоловіка грошові кошти, ювелірні вироби та мобільний телефон.

Під час досудового розслідування встановлено третього учасника злочинної групи. Загалом на рахунку зловмисників щонайменше 4 аналогічних напади.

На даний час відносно третього фігуранта прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Двоє його спільників за рішенням суду вже перебувають під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.