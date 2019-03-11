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    Затримано банду, яка впродовж року грабувала киян

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    <p>Зловмисників затримано &laquo;на гарячому&raquo;</p> - Затримано банду, яка впродовж року грабувала киян

    Зловмисників затримано «на гарячому»

    Фото: Нацполіція

    Третього учасника банди оголошено у розшук

    У Києві оперативники затримали двох чоловіків за вчинення розбійних нападів.

    Затримання відбулося у рамках розслідування розбійних нападів, які вони скоїли минулого року. Поліцейські провели ряд слідчих дій, під час яких встановили, що організована група працювала у столиці упродовж року і причетна до скоєння трьох аналогічних злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Працівники поліції встановили, що до розбійних нападів причетні три чоловіки, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за крадіжки та грабежі. У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

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    Правопорушники на автомобілі з «шашкою» таксі підшукали останнього потерпілого на вулиці Кам'янській та підсипали йому в напій сильнодіючий лікарський препарат. Коли чоловік втратив свідомість, забрали у нього ювелірні вироби, 9000 гривень, мобільний телефон та залишили його на вулиці Поліській. Саме там підозрюваних і затримали працівники Подільського управління поліції.

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    Затримано банду, яка впродовж року грабувала киян
    Затримано банду, яка впродовж року грабувала киян

    Також проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем їх проживання, звідки вилучено упаковки лікарського препарату, який використовували фігуранти під час скоєння правопорушень, а також грошові кошти, особисті речі потерпілих, виписки із ломбардів.

    За погодженням процесуальних керівників слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві оголосили чоловікам про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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