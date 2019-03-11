Затримано банду, яка впродовж року грабувала киян



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Зловмисників затримано «на гарячому» Фото: Нацполіція

Третього учасника банди оголошено у розшук

У Києві оперативники затримали двох чоловіків за вчинення розбійних нападів.

Затримання відбулося у рамках розслідування розбійних нападів, які вони скоїли минулого року. Поліцейські провели ряд слідчих дій, під час яких встановили, що організована група працювала у столиці упродовж року і причетна до скоєння трьох аналогічних злочинів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Працівники поліції встановили, що до розбійних нападів причетні три чоловіки, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за крадіжки та грабежі. У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку затримали двох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушники на автомобілі з «шашкою» таксі підшукали останнього потерпілого на вулиці Кам'янській та підсипали йому в напій сильнодіючий лікарський препарат. Коли чоловік втратив свідомість, забрали у нього ювелірні вироби, 9000 гривень, мобільний телефон та залишили його на вулиці Поліській. Саме там підозрюваних і затримали працівники Подільського управління поліції.

Також проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем їх проживання, звідки вилучено упаковки лікарського препарату, який використовували фігуранти під час скоєння правопорушень, а також грошові кошти, особисті речі потерпілих, виписки із ломбардів.

За погодженням процесуальних керівників слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві оголосили чоловікам про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.