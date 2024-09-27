Відновлення руху між «Деміївською» та «Либідською»: у якому стані тунель метро

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська»–«Деміївська» пройшов перший пробний поїзд

Пасажирські перевезення Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену здійснюють у звичайному режимі

Відновлена ділянка між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» перебуває під постійним контролем фахівців. Протягом усього часу експлуатації жодних відхилень не виявлено. Про це інформує комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Рух поїздів на ділянці між станціями «Деміївська» «Либідська» було відновлено 12 вересня. На цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

Пасажирські перевезення Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену здійснюють у звичайному режимі, рух поїздів і перевезення пасажирів організовані з дотриманням правил безпеки.

Водночас, за рекомендаціями підрядників, на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд на цій ділянці встановили швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд.

Нагадаємо, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями буде відновлено до 15 вересня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.