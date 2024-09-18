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На Севастопольській площі зупинилися тролейбуси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Севастопольській площі зупинилися тролейбуси
фото з відкритих джерел

Зупинка сталася через технічні причини

На правому березі Києва в районі Севастопольської площі зупинився рух тролейбусів. Про це повідомляє «Київпастранс».

«Затримується рух тролейбусів №№8, 9к, 22к, 30, 35, 40, 40к, 42 на пл. Севастопольська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зупинка сталася через технічні причини.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.

До відома, від сьогодні, 18 вересня тролейбуси № 42 курсуватимуть за постійною схемою руху. Рух на з’їзді з бульв. Миколи Міхновського в напрямку просп. Валерія Лобановського був перекритий через проведення ремонтних робіт. Наразі рух транспорту відновлений.

Теги: громадський транспорт Київ Київпастранс зупинка

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