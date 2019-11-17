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    Новини

    У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту

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    У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту

    Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00

    У Києві на Північному мосту завтра, 18 листопада, частково обмежать рух.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    Повідомляється, що обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

    Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

    «Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, наступного тижня 17-18 листопада у зв’язку з візитом голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетиса в Києві будуть перекриті деякі вулиці. 

    Як повідомлялося, у Києві мешканці одного з будинків перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги при виїзді на Кільцеву дорогу через відсутність у їх будинку опалення.

    Київ ремонт міст
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