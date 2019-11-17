У Києві завтра обмежать рух на Північному мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00

У Києві на Північному мосту завтра, 18 листопада, частково обмежать рух.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

Як зазначили у комунальній корпорації, триває поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Роботи будуть проходити у напрямку Троєщини.

«Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наступного тижня 17-18 листопада у зв’язку з візитом голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетиса в Києві будуть перекриті деякі вулиці.

Як повідомлялося, у Києві мешканці одного з будинків перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги при виїзді на Кільцеву дорогу через відсутність у їх будинку опалення.