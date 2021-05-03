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    У Києві на Великдень народилось пів сотні немовлят

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    Минулого року у Києві на Великдень народилося 53 дітей - У Києві на Великдень народилось пів сотні немовлят
    Минулого року у Києві на Великдень народилося 53 дітей
    Фото з відкритих джерел

    Серед новонароджених більшість хлопчиків – 26 малюків

    На Великдень у Києві народилося близько 50 дітей. Більшість новонароджених – хлопчики. Про це повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська, пише інформагенство УНН.

    «На Великдень, 2 травня, народилося 46 дітей, з них 26 хлопчиків та 20 дівчаток», – сказала Вишневська.

    Минулого року у Києві на Великдень народилося 53 дітей.

    Тим часом, протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували у понад п’ять разів більше шлюбів, ніж розлучень. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

    Так, за цей період уклали шлюб 37 120 пар молодят. Кількість розірваних шлюбів за перший квартал 2021 року склала 6 724.

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    Теги: діти КМДА немовля
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