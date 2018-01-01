У Києві зіткнулися два автомобілі, є постраждалі
- Сьогодні, 04:30
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Водій «Москвича» з другої смуги руху хотів повернути, натомість в нього врізалася Toyota
У Києві в ніч проти суботи на бульварі Дружби Народів зіткнулися два автомобілі.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev у Facebook.
«ДТП з постраждалими в Києві на бульварі Дружби Народів. Зіткнулися два автомобілі: «Москвич» і Toyota», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, водій «Москвича» з другої смуги руху хотів повернути вліво. На швидкості близько 70-80 км/год в нього врізалася Toyota, яка рухалася в крайній лівій смузі.
На місці працювала карета швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 11 січня у Київській області на Ново-Ірпіньскій трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: Hyundai злетів з дороги та врізався у дерево