У Києві зіткнулися два автомобілі, є постраждалі

Водій «Москвича» з другої смуги руху хотів повернути, натомість в нього врізалася Toyota

У Києві в ніч проти суботи на бульварі Дружби Народів зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє паблік dtp.kiev у Facebook. «ДТП з постраждалими в Києві на бульварі Дружби Народів. Зіткнулися два автомобілі: «Москвич» і Toyota», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що,



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Водій «Москвича» з другої смуги руху хотів повернути, натомість в нього врізалася Toyota

У Києві в ніч проти суботи на бульварі Дружби Народів зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev у Facebook.

«ДТП з постраждалими в Києві на бульварі Дружби Народів. Зіткнулися два автомобілі: «Москвич» і Toyota», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, водій «Москвича» з другої смуги руху хотів повернути вліво. На швидкості близько 70-80 км/год в нього врізалася Toyota, яка рухалася в крайній лівій смузі.

На місці працювала карета швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 11 січня у Київській області на Ново-Ірпіньскій трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: Hyundai злетів з дороги та врізався у дерево