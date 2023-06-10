У Києві завершилася перевірка укриттів: результати невтішні

За словами міністра, тільки 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень

Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ

Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, лише 15% укриттів придатні «без зауважень», йдеться в його дописі у Telegram.

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Доступність та стан укриттів Києва фото: Олександр Камишін

«Станом на 8:00 ранку 10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні. Вільнодоступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв – зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі».

За словами міністра, тільки 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба доводити до ладу.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.