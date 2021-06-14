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    На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для кальянів

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    Під час обшуку виявлено майже 7 тис. пачок готової продукції - На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для кальянів
    Під час обшуку виявлено майже 7 тис. пачок готової продукції
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Під час обшуку вилучено сировини та готової продукції на понад 6,7 млн грн

    На території Київської області правоохоронці виявили та ліквідували злочинну діяльність, пов’язану з незаконним виготовленням тютюну для кальянів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Так, за результатами проведеного обшуку з незаконного обігу вилучено обладнання для виготовлення та фасування тютюнових виробів, понад 3 тис. кг тютюнової сировини, а також 2,5 кг виготовленого тютюну до кальянів та близько 6965 пачок готової продукції, яку планували реалізувати на Київщині.

    Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 6,7 млн грн.

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    На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для кальянів
    На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для кальянів

    На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до відповідальності.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області.

    Нагадаємо, у травні співробітники Головного управління ДФС у Києві виявили фальсифікованих тютюнових виробів (тютюн для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка. Вартість вилученої продукції становила понад 2 млн грн.

    Теги: ДФС прокуратура кримінал тютюнові вироби Київщина
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    На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва тютюну для кальянів