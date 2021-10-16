У Києві знайшли мертвим дипломата

За однією з версій, 60-річний чоловік міг упасти зі сходів

У суботу, 16 жовтня, у Києві виявили мертвим 60-річного дипломата. Про це повідомляє ТСН.

За даними журналістів, трагедія сталася на столичних Осокорках. Ім'я загиблого дипломата правоохоронці не розголошують, а в МЗС – відмовчуються.

Відомо, що 60-річного чоловіка без ознак життя виявила хатня робітниця.

«Я погано сплю. Десь об 11-й прокинувся – нічого, о 3-й ночі прокинувся – і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. З сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, у балтійській десь державі», – розповів сусід загиблого Василь Гордієнко.

Як зазначила поліцейська Анна Зубрєва, чоловік впав зі сходів у власному будинку, в якому проживав один. Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми..

«Ми попередньо з'ясували, що чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім він підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця», – додала поліцейська у коментарі журналістам.

Пресслужба поліції Києва повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство із приміткою «нещасний випадок».

До поліції зателефонувала хатня робітниця, яка прийшла прибирати у будинок, де й помітила тіло чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, 8 жовтня був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу.

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