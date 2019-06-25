У Києві знайшли зниклу з дитсадка дитину



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Небайдужі громадяни знайшли хлопчика у дворі будинку на вулиці Чорновола Фото: Патрульна поліція Києва

Небайдужі громадяни допомогли патрульним розшукати зниклу дитину

У понеділок, 24 червня, близько 17-ї години на службу 102 надійшла інформація, що з закладу дошкільної освіти у Києві зникла дитина. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні відразу зателефонували матері хлопчика та попросили її надіслати фото зниклого сина. Отримавши фотографію, усі вільні екіпажі патрульних почали обстежувати прилеглу територію в пошуках дитини.

За декілька хвилин на службу 102 зателефонувала жінка та повідомила, що у дворі будинку на вулиці Чорновола грається маленький хлопчик без нагляду дорослих.

Прибувши на місце події, патрульні упізнали дитину за фотографією та повернули його у садочок.

Поліцейські викликали інспектора ювенальної поліції для з'ясування усіх обставин зникнення дитини.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що цього року в Україні було вбито понад 50 дітей.