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    У Києві зривається вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

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    У Києві зривається вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

    Фахівці радять триматися від дерев та стовпів

    До кінця доби 9 липня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у Києві у вівторок мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

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