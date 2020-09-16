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    У Києві зросла смертність від коронавірусу: Кличко назвав вік померлих

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    У Києві зросла смертність від коронавірусу: Кличко назвав вік померлих

    У віці 65 років і старші померли 192 людини

    У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    «У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Як і раніше, на початку пандемії, помирають, в основному, люди похилого віку. Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, - 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини», - повідомив мер. 

    Наймолодша серед померлих – 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший – 96-річний житель Солом’янського району. 

    «Тому я закликаю всіх берегтися! Не розказувати, що це, як звичайний грип, не йти в місця великого скупчення людей, не поводитися легковажно. Турбота про своє здоров’я – це і ваше життя, і безпека інших людей, і можливість належного функціонування медичної системи Києва. Для нас головне – не допустити інфекційного вибуху. Бо ліжка то можна додати, а от хто нас лікуватиме? Думайте і про це, будь ласка», - закликав киян Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      162660
    • Хворіють
      86996
    • Одужали
      72324
    • Померли
      3340

    Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 356 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18070 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку пандемії за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від коронавірусу - 76.

    Віталій Кличко Київ смерть епідемія кияни коронавірус
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