У Києві зросла смертність від коронавірусу: Кличко назвав вік померлих



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У віці 65 років і старші померли 192 людини

У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«У Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Як і раніше, на початку пандемії, помирають, в основному, люди похилого віку. Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, - 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини», - повідомив мер.

Наймолодша серед померлих – 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший – 96-річний житель Солом’янського району.

«Тому я закликаю всіх берегтися! Не розказувати, що це, як звичайний грип, не йти в місця великого скупчення людей, не поводитися легковажно. Турбота про своє здоров’я – це і ваше життя, і безпека інших людей, і можливість належного функціонування медичної системи Києва. Для нас головне – не допустити інфекційного вибуху. Бо ліжка то можна додати, а от хто нас лікуватиме? Думайте і про це, будь ласка», - закликав киян Кличко.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 86996

Одужали 72324

Померли 3340

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Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 356 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18070 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку пандемії за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від коронавірусу - 76.