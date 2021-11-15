За насильство над батьками киянин отримав два роки тюрми

Молодик вчиняв психологічне та фізичне насильство у сім’ї

Оболонський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 32-річному чоловіку, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство у сім’ї та наніс батькові тілесні ушкодження середньої тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, 32-річний чоловік, проживаючи в однокімнатній квартирі разом із літніми батьками, систематично вчиняв відносно них психологічне та фізичне насильство.

Дійшло до того, що син побив батька, внаслідок чого 64-річний чоловік отримав перелом гомілки. Надалі, користуючись відсутністю батька, син намагався скривдити й 61-річну матір, однак жінка змогла втекти до сусідів та викликати правоохоронців.

У зв’язку з вищевказаним правоохоронці відкрили кримінальне провадження та за клопотанням прокурора на час досудового розслідування чоловіка було взято під варту.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, Оболонський районний суд Києва підтримав позицію прокурора та засудив чоловіка до двох років позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

Як повідомлялося, з початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

Нещодавно в соцмережі з'явилося відео, на якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліція відкрила провадження та встановила особи порушників. Згодом столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом молодикам за вчинення хуліганських дій відносно 76-річної бабусі.