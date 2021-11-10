У Києві з’явиться ще один заклад трудової реабілітації осіб з інвалідністю (фото)

Центр розрахований на осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями віком від 35 років

Наразі у закладі тривають ремонтні роботи

У Деснянському районі Києва буде створено новий Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями віком від 35 років. Заклад з’явиться за адресою вул. Миропільська, 8, наразі тут тривають ремонтні роботи. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Після ремонту це буде сучасна установа, яка надаватиме послуги не тільки соціальної реабілітації, а й дасть можливість підопічним освоїти нові трудові та професійні навички. Фактично тут можна буде освоїти основи нової професії. Також, оновлять картонажне обладнання. Вихованці зможуть виготовляти та реалізовувати готову продукцію: коробки для піци, паперові папки-швидкозшивачі та інше. Таким чином, вони власною працею будуть заробляти кошти. Щоденно ж відвідувати Центр зможуть від 50 до 150 осіб», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що в закладі з’являться нові групи реабілітації: комп’ютерний клас; швейна майстерня; творча майстерня: малювання, орігамі, бісероплетіння, в’язання, лоскутне шиття; перукар зачісок; гончарство.

Також у закладі буде розміщена тренажерна зала для фізично-спортивної реабілітації. Загальна площа приміщення Центру становить понад 792,8 кв. м. Запрацює заклад наступного року.