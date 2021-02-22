У Києві створять нові центри реабілітації для осіб із інвалідністю (перелік)

Планується, що Центр реабілітації для осіб із інвалідністю на вул. Миропільській почне діяти вже цього року

Цього року в Києві розпочнуться роботи зі створення нових центрів реабілітації для осіб із інвалідністю. Заклади будуть надавати послуги як для дітей, так і для людей, які старші 18 років. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Торік ми заклали кошти для створення центру в Подільському (на проспекті Правди, 4) та Деснянському (на вул. Закревського, 3) районах. Окремо передбачили фінансування для закладу на вулиці Юнкерова в Оболонському районі як філіалу міського центру реабілітації дітей із інвалідністю. Ремонтні роботи заплановані також у Дарницькому районі, причому на двох об’єктах. Перший – для дітей з інвалідністю, другий – для дорослих. На вулиці Миропільській, де розташовується психіатрична лікарня, частину приміщень передали Департаменту соціальної політики. Після процесу реорганізації та ремонту об’єкту тут буде заклад для повноцінної реабілітації дорослих», – зазначила Хонда.

На її переконання, Центри для дорослих – це нагальна та важлива потреба, яка має бути вирішена. Перш за все, ці заклади створюють для людей, які не можуть бути працевлаштовані в більшості сфер. У таких центрах вони зможуть виконувати нескладну роботу та отримувати за неї кошти. Таким чином вирішується кілька проблем: дитина зайнята, отримує реабілітацію та соціалізується, а батьки можуть займатися своїми справами чи працювати.

За словами Марини Хонди, підготовчі роботи – переважно, юридичне обґрунтування та проектування центрів – на завершальному етапі. Зокрема, планується, що Центр на вул. Миропільській почне діяти вже цього року.

Перелік закладів реабілітації, створення яких розпочнеться 2021 року

Дарницький район

Харківське шосе, 156, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

вул. Поліська, 14, Відділення трудової реабілітації.

Деснянський район

вул. М. Закревського, 3, Центр реабілітації для дітей з інвалідністю;

вул. Миропільська, 8, Центр трудової реабілітації.

Подільський район

проспект Правди, 4, Центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю.

Оболонський район

вул. Миколи Юнкерова, 28, відділення Київського міського центру реабілітації дітей із інвалідністю.

Як повідомлялося, нещодавно у Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.