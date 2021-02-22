У Києві створять нові центри реабілітації для осіб із інвалідністю (перелік)
Планується, що Центр реабілітації для осіб із інвалідністю на вул. Миропільській почне діяти вже цього року
Цього року в Києві розпочнуться роботи зі створення нових центрів реабілітації для осіб із інвалідністю. Заклади будуть надавати послуги як для дітей, так і для людей, які старші 18 років. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.
«Торік ми заклали кошти для створення центру в Подільському (на проспекті Правди, 4) та Деснянському (на вул. Закревського, 3) районах. Окремо передбачили фінансування для закладу на вулиці Юнкерова в Оболонському районі як філіалу міського центру реабілітації дітей із інвалідністю. Ремонтні роботи заплановані також у Дарницькому районі, причому на двох об’єктах. Перший – для дітей з інвалідністю, другий – для дорослих. На вулиці Миропільській, де розташовується психіатрична лікарня, частину приміщень передали Департаменту соціальної політики. Після процесу реорганізації та ремонту об’єкту тут буде заклад для повноцінної реабілітації дорослих», – зазначила Хонда.
На її переконання, Центри для дорослих – це нагальна та важлива потреба, яка має бути вирішена. Перш за все, ці заклади створюють для людей, які не можуть бути працевлаштовані в більшості сфер. У таких центрах вони зможуть виконувати нескладну роботу та отримувати за неї кошти. Таким чином вирішується кілька проблем: дитина зайнята, отримує реабілітацію та соціалізується, а батьки можуть займатися своїми справами чи працювати.
За словами Марини Хонди, підготовчі роботи – переважно, юридичне обґрунтування та проектування центрів – на завершальному етапі. Зокрема, планується, що Центр на вул. Миропільській почне діяти вже цього року.
Перелік закладів реабілітації, створення яких розпочнеться 2021 року
Дарницький район
- Харківське шосе, 156, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
- вул. Поліська, 14, Відділення трудової реабілітації.
Деснянський район
- вул. М. Закревського, 3, Центр реабілітації для дітей з інвалідністю;
- вул. Миропільська, 8, Центр трудової реабілітації.
Подільський район
- проспект Правди, 4, Центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю.
Оболонський район
- вул. Миколи Юнкерова, 28, відділення Київського міського центру реабілітації дітей із інвалідністю.
Як повідомлялося, нещодавно у Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.