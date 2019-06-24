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    У Київ прибула делегація чиновників із США

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    У Київ прибула делегація чиновників із США

    Заявленою метою візиту є «просування партнерських відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки»

    До Києва прибула американська міжвідомча делегація в складі представників Міністерства торгівлі, Міністерства енергетики й Агентства торгівлі і розвитку США. Про це повідомляє посольство США в Україні у Facebook.

    Заявленою метою візиту є «просування партнерських відносин між Україною і США».

    Міжвідомча делегація в Києві зустрінеться з представниками влади й американськими підприємцями для просування партнерських відносин між Україною і США.

    «Вітаємо в Києві міжвідомчу делегацію у складі Яна Стеффі, представника з питань глобальних ринків Міжнародної торгової адміністрації Міністерства торгівлі США, Джозефа Уддо, представника Міністерства енергетики США, і Тодда Абрахано, представника Агентства торгівлі і розвитку США», - йдеться в повідомленні.

     

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