У київській консерваторії вперше за 60 років розпочався ремонт



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Ремонт Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського почався з даху

Вперше за 62 роки розпочався ремонт Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського.

Про це повідомляє сайт «Музика України».

«Відбулася справді епохальна подія! Вперше за 62 роки, тобто з часу побудови Оперної студії та об‘єднання частково зруйнованого готелю «Континенталь» з будівлею Студії і створення єдиного архітектурного ансамблю Київської консерваторії розпочався ремонт даху!» - повідомив ректор Національної музичної академії України Максим Тимошенко.

Він зазначив, що велична будівля київської консерваторії, яка є справжнім символом столиці і всієї України, потребує капітального ремонту. «За красивим фасадом чимало недоліків. Тріщини у стінах, іржаві комунікації… Та головне – проблемний дах. Наші співробітники просто не встигають латати діри, крізь які протікає вода, надуває сніг. «Клаптиковий» ремонт вже не допомагає! Фактично, весь дах став «клаптиковим». Потрібне комплексне рішення, тобто повноцінний капітальний ремонт приміщення. І є вічна проблема – кошти. Новій команді менеджменту Академії вдалося подолати всі перепони – розпочинається ремонт! За що особлива подяка нашим китайським партнерам!» - розповів Тимошенко.

Він сподівається, що нарешті з холодом в аудиторіях та з 76-ма дірами в даху консерваторії буде покінчено.

Своєю чергою, радник ректора Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського Юрій Луценко повідомив, що високоякісний ремонт даху розпочато завдяки спільній роботі з китайськими партнерами, завдяки створенню першого в історії державно-приватного партнерства між Китаєм та Україною, де державними партнерами з українського боку виступила НМАУ, а з китайського – Хеншуйський університет та Адміністрація економічної зони Хеншуй, а приватним – компанія Юнчанледі. Відбір підрядника проводився на конкурсній основі.